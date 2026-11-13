Diyarbakır Çüngüş'te 62 yaşındaki kayıp kadın için AFAD ve jandarma arama başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 62 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

İlçe merkezinde oturan Kıymet Altunbaş (62), dün akşam 19.00 sıralarında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Altunbaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA