Diyarbakır Çüngüş'te 62 yaşındaki kayıp kadın için AFAD ve jandarma arama başlattı

Diyarbakır Çüngüş'te 62 yaşındaki kayıp kadın için AFAD ve jandarma arama başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 62 yaşındaki kadın için ailesinin kayıp başvurusu üzerine AFAD, jandarma ve polis ekiplerince arama başlatıldı. Dün akşam 19.00 sıralarında evinden ayrılan kadının bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 62 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
İlçe merkezinde oturan Kıymet Altunbaş (62), dün akşam 19.00 sıralarında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Altunbaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA