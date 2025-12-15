Haberler

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde polikliniklerin kapasitesi genişletildi

Güncelleme:
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde mesai dışı akşam polikliniklerinin kapasitesi artırıldı. Yeni düzenleme ile ailelerin bekleme süreleri azaltılacak ve uzman hekimlere erişim kolaylaşacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede akşam saatlerinde hizmet veren pediatri, immünoloji, kardiyoloji, hematoloji ve nöroloji branşlarında yeniden yapılandırılarak erişilebilirlik artırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ailelerin bekleme sürelerinin azalması ve uzman hekimlere erişimin kolaylaşması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde acil servis, poliklinikler, servis alanları ve Merkezi Hekim Randevu Sisteminin (MHRS) işleyişine yönelik incelemelerde bulundu.

Ekiplerle görüşen Asiltürk, çocuk sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi için özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asiltürk, mesai dışı akşam polikliniklerinin genişletilmesiyle hizmet kapasitesinde sağlanan artışın ziyarette konuşulduğunu belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın en hızlı ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Akşam polikliniklerinde yaptığımız genişletme, hem yoğunluğu azaltacak hem de ailelerimizin hizmete erişimini kolaylaştıracaktır."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
title