Diyarbakır Çermik'te Muhtarlarla Toplantı Düzenlendi
Çermik Hükümet Konağı'nda Kaymakam Adem Karataş başkanlığında muhtarlarla bir araya gelinerek mahallelerdeki sorunlar ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde muhtarlarla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.
Çermik Hükümet Konağında Kaymakam Adem Karataş başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kurum müdürleri, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve sorunlar ele alındı.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel