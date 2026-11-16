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Diyarbakır Çermik'te dağ keçisi sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Saltepe Mahallesi'nde dağlık alanda gezintiye çıkan Sinan Kutlu, sürü halinde gezen dağ keçileriyle karşılaştı. Kutlu, bir süre gözlemlediği keçileri cep telefonuyla kaydederken sürü daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırsal Saltepe Mahallesi'nde dağlık alanda gezintiye çıkan Sinan Kutlu, dağ keçisi sürüsüyle karşılaştı.

Kutlu, bir süre gözlemlediği keçileri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bulundukları alanda otlanan sürü, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA
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