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Diyarbakır Bismil'de minareyi evin damına deviren rüzgarın geliş anı kameraya yansıdı

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Diyarbakır Bismil'de minareyi evin damına deviren rüzgarın geliş anı kameraya yansıdı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle cami minaresi bir evin damına yıkıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde çevredeki araçların sarsıldığı ve görüş mesafesinin azaldığı görüldü.

KUVVETLİ RÜZGARIN ETKİLİ OLDUĞU ANLAR KAMERADA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan ve cami minaresinin bir evin damına yıkıldığı sağanak ve kuvvetli rüzgarın geliş anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuvvetli rüzgarın gelmesiyle birlikte çevredeki araçların sarsıldığı ve görüş mesafesinin azaldığı görüldü.

Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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