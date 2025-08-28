Diyarbakır-Bingöl Sınırında Orman Yangını Çıktı

Diyarbakır ile Bingöl sınırındaki Tabantepe mevkisinde çıkan orman yangınında, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

DİYARBAKIR ile Bingöl sınırında bulunan Tabantepe mevkisinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Diyarbakır- Bingöl sınırında bulunan Tabantepe mevkisinde çıktı. İhbarla bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ederken, karadan da jandarma ekipleri ve köylüler, ekiplere destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

