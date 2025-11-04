Haberler

Diyarbakır Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş Kararına Uygulama Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Barosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ve kesinleşen kararın uygulanmasını talep etti. Baro, kararın Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi nitelik taşıdığını belirtti ve derhal tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Barosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ve kesinleşen kararının uygulanması çağrısında bulundu. Baro, AİHM'in kararına göre Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi nitelik taşıdığını belirterek, tahliyesinin derhal sağlanması gerektiğini vurguladı.

Baro tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yaptığı itirazın reddedilmesiyle kararın kesinleştiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş hakkında vermiş olduğu 8 Temmuz 2025 tarihli kararda, tutuklanmasının seçilme hakkını engelleyen siyasi bir müdahale olduğu değerlendirmesi ile özgürlük ve güvenlik hakki, makul sürede yargılanma hakkı ile tutukluluğun yargı denetimine tabi tutulması hakkını ihlal edildiği belirtilmişti. Söz konusu karara itiraz edilmiş ancak itirazın reddedilmesi ile karar nihai olarak kesinleşmiştir.

AİHM, hukuki dayanaktan yoksun olarak siyasi saiklerle verilen tutuklama kararlarının yargı bağımsızlığına ilişkin endişe verici olduğuna dikkat çekerek Türkiye'yi Sayın Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması; başta Figen Yüksekdağ olmak üzere Kobani davasında yargılanan ve halen tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin de tahliye edilmesi yönünden adım atmaya zorlamaktadır.

Bu doğrultuda AİHS 46/1. maddesi gereği Mahkeme'nin kesinleşmiş kararlarına uymanın taahhüt edilmesi ve Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca uluslararası sözleşmelerin iç hukuk üzerindeki üstünlüğü de gözetilerek; uluslararası ve anayasal yükümlülüklere uyulması gerekmektedir.

Diyarbakır Barosu olarak AİHM'in kesinleşmiş ve bağlayıcı nitelikteki kararı gereği Sayın Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını; benzer nitelikteki siyasi saikli tutuklamaların sona erdirilmesini ve yargı mercilerinin tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklere ve evrensel hukuk ilkelerine uygun biçimde hareket etmesini teminen yargısal tedbirlerin ivedilikle alınması çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı

Kentte sır olay! Köylüler de katıldı, anne ve oğlu her yerde aranıyor
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.