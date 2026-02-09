Haberler

Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi

Diyarbakır 7'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlediği konserle ilgi topladı. Konsere katılan vatandaşlar marşlar ve türkülerle bando takımına eşlik etti.

Diyarbakır 7'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Saran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konser, ilgi gördü.

Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

Konsere, Kaymakam Emre Cebeci, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Deniz, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Türken, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

