Diyarbakır Bağlar'da operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 381 hap ele geçirildi

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Kaynartepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda dün belirlenen adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 381 uyuşturucu hap, 294 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 77 gram esrar ile 65 parça halinde 19,84 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA