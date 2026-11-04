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Diyarbakır Bağlar'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı; öğrenci servisi devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 8. Cadde'de Y.S.Ö. (18) idaresindeki 21 AHJ 895 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 0454 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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