Diyarbakır Bağlar'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır Bağlar'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı; öğrenci servisi devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 8. Cadde'de Y.S.Ö. (18) idaresindeki 21 AHJ 895 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 0454 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA