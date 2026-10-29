Diyarbakır Bağlar'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sönüdürüldü.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı