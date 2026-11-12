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Diyarbakır Bağlar'da ev yangınını söndüren itfaiye müdahaleyi kask kamerasıyla çekti

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Diyarbakır Bağlar'da Kaynartepe Mahallesi'ndeki bir evde gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasar oluşurken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı, ekiplerin müdahale anı kask kamerasıyla kaydedildi.

DİYARAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale anı kask kamerasıyla kaydedildi.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ekiplerin yangına müdahale anı ise kask kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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