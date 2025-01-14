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Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti 1961. Gününde 58 Aile Evladına Kavuşturdu

Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti 1961. Gününde 58 Aile Evladına Kavuşturdu
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Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocukları için başlattıkları oturma eylemi ile 58 aile evladına kavuştu. Eylemde anne ve babalar, evlatlarının dağdan inip kendilerine dönmesi için umutlarını sürdürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi sayesinde bugüne kadar 58 aile evladına kavuştu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, 1961'inci gününe girdi.

Evlatlarına kavuşmak isteyen ailelerin sesini tüm Türkiye duyarken, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan aile sayısı da günden güne artarak 380'e ulaştı.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 58 aile evladına kavuştu.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişini sürdüren ailelere de umut oldu.

Gelen her evlat için sevinç gözyaşı döken aileler, aynı mutluluğu yaşama ümidiyle, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önündeki çadırda oturma eylemini sürdürüyor.

"Allah'ın izniyle o evlatlar dağdan inip anne ve babalarına dönecek"

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer, zaman zaman evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ederek, onlara destek veriyor.

Biçer, AA muhabirine, evlat nöbeti sırasında tüm Türkiye'ye de destek çağrısında bulunduklarını belirtti.

Eylem sayesinde 2021'de evladına kavuşmuş bir anne olarak buradaki mücadeleye destek vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Biçer, "Bu nöbet sadece Diyarbakır annelerinin nöbeti değil, vicdan sahibi herkesin mücadelesidir. Bir gencimize kavuştuğumuzda yeni bir umut veriyor." diye konuştu.

Biçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü burada annelere bir söz verdim, evladım gelirse sizinle beraber mücadele edeceğim diye. Allah'ın izniyle tüm anneler kendi evladına kavuşacak. 6 yıl değil 6 bin yıl olsa da davamızda kararlıyız. Eylemimiz sadece Diyarbakır'da değil, Van, Muş, Hakkari'de de yapıldı. Diğer illere de yayıldı bu eylemimiz. Allah'ın izniyle o evlatlar dağdan inip anne ve babalarına dönecek. Onlara teslim olma çağrısı yapıyoruz."

"58 evladımızı onların elinden kurtardık"

Evlat nöbetini sürdüren annelerden Süheyla Demir de çocuklarına kavuşmak istediklerini anlattı.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"58 evladımızı onların elinden kurtardık. Allah'ın izniyle umutlarımız gittikçe artıyor. Evlatlarımızın hepsini o zalimlerin elinden kurtarmaya kararlıyız. Buradan da evlatlarımıza sesleniyoruz, özellikle kızıma, kaçın gelin o zalimlerin elinden. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Her gelen evlat bizim için bir umut. 58 evladımıza da kavuştuk, çok sevindik. Allah bize de o mutluluğu inşallah en kısa zamanda yaşatır. Hasretle evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah biz de o sevinci yaşarız."

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Anne Ayten Elhaman ise yılmadan eyleme devam ettiklerini anlatarak, dağdaki bütün evlatlara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğluna 7 yıldır hasret olduğunu dile getiren Elhaman, "58 aile evladına kavuştu. İnşallah ben de evladıma kavuşacağım. Mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle evlatlarımız gelecek. Yılmayacağız, buradayız, kararlıyız, alacağız evlatlarımızı." ifadelerini kullandı.

Baba Aydın Dağtekin de 12 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını, evladına kavuşmak için oturma eylemi yaptığını söyleyerek, "10 yıl da sürse eylemimize devam edeceğiz. 58 aile evladına kavuştu, bütün dünya bizim oldu. Oğlum Sedat'a sesleniyorum, 'Kaç gel, devlete sığın.' Annesi Sedat'ı göremeden 6 ay önce vefat etti. Babası olarak Sedat'ı bekliyorum, gelsin teslim olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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