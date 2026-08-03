Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yüksek gerilim direği yakınında hareketsiz halde bulunan firari hükümlünün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim direğinin dibinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kimliği belirlenemeyen erkek şahsın elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen H.Ç. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı