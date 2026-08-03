Haberler

Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Gemlik'te yüksek gerilim direği yakınında hareketsiz bulunan kişinin, cezaevinden firar eden H.Ç. olduğu ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yüksek gerilim direği yakınında hareketsiz halde bulunan firari hükümlünün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim direğinin dibinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kimliği belirlenemeyen erkek şahsın elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen H.Ç. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap

Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Bu gördüklerinizle hiç alakası yok! Wanda'nın filtresiz hali olay
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz

Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz! Görür görmez koştu

Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı