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Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1324'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Rahime Taşçı, evladına duyduğu özlemi dile getirdi.

Taşçı, "Faruk burada seni bekliyorum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. 10 senedir bayram yaşamıyorum. Kardeşlerin de seni bekliyor." dedi.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise evladına kavuşuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Aydın, "Bütün dünya feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı. Burada evladımızı istiyoruz. Kararlı bir şekilde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Eylül Güncel Haberler

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