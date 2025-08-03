Diyarbakır Anneleri 2162. Gününde Evlat Nöbeti Tutuyor

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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetlerini sürdürüyor. Aileler, çocuklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyorlar.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2162'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını söyledi.

Her koşulda eylemini kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapan Uslu, "Yaşadığım sürece buraya geleceğim. Çocuğumu alana kadar eylemden asla vazgeçmeyeceğim. İnşallah ben de bir gün oğlumu alıp eve götüreceğim. Dört gözle onun yolunu gözlüyorum. Onu alacağım ve bu hasretlik inşallah bitecek." dedi.

Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Güzide Demir de evladı için 6 yıldır sürdürdüğü eyleminde kararlı olduğunu dile getirdi.

Sıcak havaya rağmen evlatları için nöbetlerine devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımızı alıp öyle gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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