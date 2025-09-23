Haberler

Diyanet'ten Umre Turları İçin Başvurular Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, öğretmen, öğrenci ve veliler için kutsal topraklarda umre turları düzenliyor. Birinci dönem ara tatili için 8 Kasım'da başlayacak program için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak. Yarıyıl tatilinde ise 7 ve 11 günlük umre turları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek. Detaylar hac.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak.

Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Umre programlarına yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "https://hac.gov.tr" adresinden detayları öğrenebilecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
