Diyanetten Suluova TDV Mütevelli Heyeti Üyelerine teşekkür belgesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suluova Şubesi TDV Mütevelli Heyeti Üyelerine teşekkür belgesi verildi.

Suluova İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından uygulanan "İyilik Haftası" kapsamında yürütülen faaliyetlerde göstermiş oldukları özveri, gayret, çalışma ve başarılarından dolayı TDV Suluova Şubesi Mütevelli Heyeti Üyelerine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildiğini söyledi.

Gönderilen belgeleri TDV Suluova Şubesi Mütevelli Heyeti Üyeleri Rıfat Özer, Sami Esen, Osman Cevher, Mustafa Tozlu ve Yusuf Fırat'a takdim eden Müftü Dr. Sıtkı Kaya, emekleri için memnuniyetini belirterek hayırlı ve sağlıklı ömürler temennilerinde bulundu.