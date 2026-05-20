Uzman Diyanet Sen Genel Başkanı Çelik: "Hac ve Umre Görevlendirme Sisteminin Yeniden Ele Alınmasını Talep Ediyoruz"

(ANKARA) - Uzman Diyanet Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli bazı isimlerin 25 kez hac görevlisi olarak yurt dışına çıktığı iddialarına ilişkin, "Kurumlarımızı güçlendiren unsur, fırsatların dar bir çevrede toplanması değil; hakkaniyetli bir sistemle tüm personelin bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade edilmesidir. Bu nedenle hac ve umre görevlendirme sisteminin yeniden ele alınmasını; açık kriterlere dayalı, denetlenebilir, objektif ve şeffaf bir modelin hayata geçirilmesini talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu İş'e bağlı Uzman Diyanet Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli bazı isimlerin 25 kez hac görevlisi olarak yurt dışına çıktığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uzman Diyanet-Sen olarak ifade etmek isteriz ki; hac ve umre organizasyonları, yalnızca bir yurtdışı görevlendirmesi değil, büyük bir manevi sorumluluk ve kutsal bir hizmet alanıdır. Bu sebeple görevlendirmelerde temel ölçü; adalet, liyakat, şeffaflık ve fırsat eşitliği olmalıdır. Bugün teşkilatımız içerisinde ömrünü din hizmetine adamış, köylerde, mezralarda, şehir merkezlerinde gece gündüz milletimize rehberlik eden; buna rağmen bir kez dahi hac veya umre görevlisi olarak kutsal topraklara gidememiş binlerce din görevlimiz bulunmaktadır. Buna karşın aynı isimlerin yıllarca tekrar eden görevlendirmelerle öne çıkması, çalışma barışını zedelemekte ve kurumsal aidiyet duygusuna zarar vermektedir."







"MESLEK HAYATI BOYUNCA EN AZ BİR KEZ HAC VEYA UMRE GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV ALMA HAKKI TANINMALIDIR"







Bizim talebimiz nettir: 25 yılını din hizmetine adamış her din görevlimize, meslek hayatı boyunca en az bir kez hac veya umre görevlisi olarak görev alma hakkı tanınmalıdır. Bu yaklaşım bir ayrıcalık değil; yıllarını milletimizin manevi rehberliğine adamış personelimizin emeğine duyulan saygının ve kurumsal vefanın bir gereğidir. Elbette hac ve umre hizmetlerinde tecrübe önemlidir ancak tecrübenin belli isimler arasında sürekli tekrar eden bir imtiyaza dönüşmesi kabul edilemez.Kurumlarımızı güçlendiren unsur, fırsatların dar bir çevrede toplanması değil; hakkaniyetli bir sistemle tüm personelin bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade edilmesidir. Bu nedenle hac ve umre görevlendirme sisteminin yeniden ele alınmasını; açık kriterlere dayalı, denetlenebilir, objektif ve şeffaf bir modelin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Görevlendirmelerde kıdem, hizmet süresi, saha tecrübesi ve daha önce görev alıp almama durumunun adaletli biçimde dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonlarda ehliyet ve liyakati esas alan usullere vurgu yaptığı da bilinmektedir. Uzman Diyanet Sen olarak, din görevlilerimizin emeğinin karşılık bulduğu, kırgınlıkların değil aidiyet duygusunun güçlendiği bir sistem için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."