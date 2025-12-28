Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Hatay'da gençlerle buluştu

HATAY'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni için geldiği kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Arpaguş, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden dönemin Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin adına inşa edilen Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Arpaguş, burada il müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması-1' programına katılarak, gençlerle sohbet etti. Daha sonra gençlik merkezindeki etkinlik sınıflarını da gezen Başkan Arpaguş, ebru atölyesinde hazırlanan ebruları inceledi ve öğrencileri tebrik etti.

Başkan Arpaguş, gençlik merkezinde kurulan Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi ve Kitap Kafe alanlarında da incelemelerde bulundu. Başkan Arpaguş, ayrıca Hatay İl Müftülüğü'nü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu ile Konya İl Müftüsü Ali Öge de hazır bulundu.