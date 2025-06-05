Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Arafat'ta yaptığı vakfe duasında İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına yer vererek; "Gazze'de diri diri yakılan masumların feryadı vicdanları dağlıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat Vakfesi'nde dua etti. Erbaş, Haccın en önemli görevlerinden olan vakfede yaptığı duada İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin ifadeler de kullandı.

"GAZZE'DE DİRİ DİRİ YAKILANLARIN FERYADI VİCDANLARI DAĞLIYOR"

Ali Erbaş, vakfe duasında, "Coğrafyamızı güvenin ve huzurun diyarı eyle Allah'ım. Ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet adamlarımıza yardım eyle, onları her türlü tehlikelerden ve tuzaklardan muhafaza eyle. Yeryüzünü emin kılsınlar diye, mümin kullarına emanet etmiştin. Emanetine sahip çıkamadık. Savaşlar, krizler bunalımlar, insanlığı çepeçevre kuşattı. Gözü dönmüş zalimler, dünyayı kasıp kavuruyor. Nimetlerle donattığın yeryüzünde, minicik bebekler açlıktan ölüyor. Anneler evlatsız, babalar çaresiz kalıyor.

Mazlumlara imdat eyle Allah'ım. İslam beldelerinden acı, gözyaşı ve feryatlar yükseliyor. Filistin'de ve daha nice mazlum diyarlarda kardeşlerimiz akıl almaz zulümlere maruz kalıyor. Mazlumların ahını zalimlere bırakma Allah'ım. Gazze'de diri diri yakılan masumların feryadı vicdanları dağlıyor. Zalimlerin zindanlarında biçare Müslüman kadınların imdat çığlıkları yürekleri parçalıyor. ya Rabbi üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl. ve inkarcı toplumlara karşı bize yardım eyle. Zalimleri ve destekçilerini, kahru perişan eyle. Hainleri rezil rüsva eyle" dedi.

"ARAFAT'TA BİR ARAYA GELMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Arafat'ta bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ali Erbaş, "Yılarca arzu ettiğimiz bu mekanda buluşmayı bize nasip ettin, sana şükrediyoruz. Kur'an-ı Kerim ile yolumuzu aydınlatan Rabb'imiz, Hazreti İbrahim'in lisanıyla bizi hacca çağırdığını bildiriyorsun. Emrine uyduk, ihramlara büründük, 'Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk' nidaları ile huzuruna geldik. İnayetine sığındık, kulluk edemedik, rahmetine geldik.

Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi, niyetlerimizi, ibadetlerimiz kabul eyle ya rabbim. İnsanlara rehber kıldığın fahri kainat Hazreti Muhammed Efendimize salat ediyoruz. Bizleri O'na layık ümmet eyle ya Rabb'im. Bizi sevgili Peygamberimizin sancağı altında haşreyle Rabb'im. Efendimizi kendine hayat düsturu edenlere selamet ver ya Rabbi. Hazreti İbrahim ve Hacer Validemizin yolundan giden, gözyaşı döken milyonlarca Müslümana selam ediyoruz. Selamımızı ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi" ifadelerini kullandı.