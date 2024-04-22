Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde restore edilen külliyeler ziyaret edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, TİKA tarafından restore edilen Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi'ni ziyaret etti.

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, İmam-ı Azam Külliyesi müştemilatında atıl durumda bulunan ve TİKA tarafından İmam-ı Azam Müzesi'ne dönüştürülen müzenin açılışı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TİKA Başkanı Kayalar, Irak Fıkıh Alimleri Konseyi Başkanı

Şeyh Ahmed Hassan Al-Taha, Fıkıh Alimleri Yüksek Konseyi Üyesi Dr. Şeyh Abdulvahap Al-Samarrai, Sünni Vakıf Divanı Başkan Vekili Dr. Ammar Al-Samarrai ve İmam-ı Azam Fakültesi Dekanı Dr. Salahattin Falih, İmam-ı Azam Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna, Sakal-ı Şerif'in muhafaza edilmesi için Türkiye'de özel olarak hazırlatılan sanduka altın mahfazası, salavatlar eşliğinde TİKA'nın hazırladığı müzeye konuldu.

Büyük İslam alimi ve fakih İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Bağdat'ta bulunan türbesinin de içinde olduğu "İmam-i Azam Ebu Hanife Külliyesi"nin restorasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde TİKA tarafından 2019'da başlatılmıştı.

Külliyenin teknik altyapısı iyileştirilmiş, atıl durumda bulunan bölüm, İmam-ı Azam Kütüphanesine çevrilmişti.

Abdulkadir Geylani Külliyesi de ziyaret edildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TİKA Başkanı Kayalar, Kadiriye Vakıfları ve Şeyh Abdülkadir Geylani Camii ve Türbesi Birinci Mütevellisi Seyit Halit Abdülkader Mansur El-Geylani, Kadiriye Vakıfları ve Şeyh Abdülkadir Geylani Camii ve Türbesi İkinci Mütevellisi Şeyh Afifuldin Abdulkadir Mansur El-Geylani, Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni ziyaret etti.

Külliye içinde TİKA tarafından restore edilen camide incelemelerde bulunuldu. Külliye içerisinde ecdat yadigarı çok sayıda eserin bulunduğu sergi alanı ziyaret edildi.

İslam tarihinin önemli isimlerden, Kadiriyye Tarikatı'nın kurucusu, büyük mutasavvıf Abdülkadir Geylani'nin Bağdat'ta bulunan türbesinin de içinde olduğu "Abdulkadir Geylani Külliyesi" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde TİKA tarafından restore ediliyor.

TİKA tarafından 2018'de başlatılan ve titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Mimar Sinan tarafından yaptırılan kubbesinden minberine, halısından avizelerine, çeşmelerinden kapılarına, aleminden saat kulesine kadar birçok noktada çalışmalar yapıldı.