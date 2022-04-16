Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazan sonrası umre turlarının başlayacağını duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazan sonrası umre turlarının başlayacağını duyurdu

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazan sonrası umre turlarının başlayacağını duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazan sonrası umre turlarının başlayacağını duyurdu

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı, Asker, Umre, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title