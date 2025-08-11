Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül için anma mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8'inci yılında andı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin 8. yılında Trabzon Maçka'da hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum. Yüce Rabb'im, vatan, millet ve mukaddesat uğruna fedayı can eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
