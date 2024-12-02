Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Engellilere Destek Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlar arasında engelli ya da engelsiz ayrımı yapmayan İslam, engelliyi bu engelinden dolayı toplumun diğer bireylerinden ayrı tutmamış, dışlamamıştır. Aksine onları daha fazla önemsemiş, onlara daha fazla değer vermiştir." dedi.

Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dünya Engelliler Günü Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, insanın, yaratılmışların en şereflisi ve kıymetlisi olduğunu söyledi.

İnsanı değerli kılanın imanı, salih ameli ve güzel ahlakı olduğunu aktaran Erbaş, "Her şeyden önce ibadetin, duanın destek olduğu güven duygusu, insan için manevi bakımdan muazzam bir dayanaktır. Bu bağlamda yaratılışı anlama, hayatı yorumlama konusunda yegane rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir, Hz. Peygamber'in sünnetidir. Evrensel mesaj ve hakikatleriyle İslam'dır." diye konuştu.

İslam'ın, inananlar arasında tanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliği teşvik ettiğinin altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:

"Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi, yaratılan tüm canlılara merhametle davranmayı, topluma faydalı olmayı bizlere emretmektedir. Bunun için İslam, insanın kendisini ve dış dünyayı anlamasına ve buna bağlı olarak bir hayat yaşanmasına yönelik bilgiler vermiş, prensipler ortaya koymuştur. İnsanların sosyal uzlaşma ve bütünleşme zemininde hareket etmesini sağlayacak birtakım değerler sunmuştur. İnsanlar arasında engelli ya da engelsiz ayrımı yapmayan İslam, engelliyi bu engelinden dolayı toplumun diğer bireylerinden ayrı tutmamış, dışlamamıştır. Aksine onları daha fazla önemsemiş, onlara daha fazla değer vermiştir."

"Engelli bireylere en ideal şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hazreti Muhammed'in engellileri toplumun ayrılmaz bir parçası ve en değerli üyeleri olarak gördüğünü anlattı.

Erbaş, özellikle engellilere yönelik din hizmetlerini, adalet, merhamet ve emanet ekseninde, takvanın kılavuzluğunda yürütmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, maddi olduğu kadar manevi dünyalarına katkıda bulunma hususunda engelli kardeşlerimize yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Kur'an ve sünnetin rehberliği doğrultusunda, doğru yöntem ve teknikleri kullanarak engelli bireylere en ideal şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. İhtiyaç duydukları her alanda onların yanında olmaya, karşılaştıkları zorlukları kolaylıkla aşabilmeleri için onlara destek olmaya azami gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Engellilerin, eğitim-öğretimine, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak, hayat şartlarını kolaylaştıracak, toplum içerisinde huzurlu, mutlu, aktif ve etkin bir şekilde yer almalarını sağlayacak birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Erbaş, işitme ve görme engellilere yönelik özel hazırlanan öğretim programlarıyla Kur'an kurslarında verilen eğitimin bu konuda ortaya koydukları hassasiyetin ve gayretin göstergesi olduğunu söyledi.

Erbaş, "Görme engelli vatandaşlarımızın hutbeleri dinleyebilmeleri için sesli hutbe arşivi uygulamamız var. Artık birçok camimizde vaaz ve hutbelerimizi işaret diliyle yapabiliyoruz. Engelli koordinatörü rehberlerimizle engellilere ve ailelerine yönelik manevi danışmanlık hizmeti veriyoruz. Görme ve işitme engellilere yönelik yayınlarımızı her geçen gün daha da artırmaktayız." dedi.

Diyanet TV'de engellilere yönelik programlar sunduklarını belirten Erbaş, bununla birlikte engelli vatandaşlara yönelik camilerde, Kur'an kurslarında, gençlik merkezlerinde, aile ve dini rehberlik merkezlerinde yaptıkları fiziki düzenlemeleri daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

İşaret diliyle İstiklal Marşı

Etkinliğin açılışında işaret dili ile İstiklal Marşı okunurken Diyanet İşleri Başkanlığınca engelliler için yapılan hizmetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterisi izletildi.

Metin Sabancı Serebral Palsi Özel Eğitim Okulu öğrencilerinden oluşan "Engelsiz Koro" şarkı ve ilahiler seslendirdi.

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesinin işitme engelli öğrencileri, Filistin Marşı eşliğinde gösteri yaptı. Gösteride, öğrenciler Türk ile Filistin bayrağı açtı.

Bahçelievler, Kartal ve Küçükçekmece Müftülüklerinin engelli koordinatörlüğünde eğitim gören görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile hadis-i şerif sunumu yaptı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen işaret dili eğitimini tamamlayan öğretmenlere belgelerini takdim etti.

Etkinliğe, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yanı sıra engelliler ve aileleri katıldı.