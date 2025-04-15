Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Medeniyet Değerlerimizi Çocuklarımıza Öğretmeliyiz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Medeniyet değerlerimizi çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren öğretmemiz lazım." dedi.

TRT Diyanet Çocuk kanalında yayınlanan "Hay Hak" çizgi dizisinden uyarlanan "Hay Hak Karagöz Hacivat" filminin galası Ankara'da yapıldı.

Başkentte bir AVM'deki sinema salonunda filmi izleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada, çocukların kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Erbaş, "Geleceğimizin en büyük mirası, onları en iyi şekilde yetiştirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım." ifadesini kullandı.

Bu nedenle 2021'de TRT Diyanet Çocuk kanalını kurduklarını dile getiren Erbaş, programları mümkün olduğunca zenginleştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Ali Erbaş, şunları ifade etti:

"Özellikle Hay Hak sinema filmi ve ondan önce yapılmış olan dizi isminden de anlaşıldığı gibi bizim medeniyetimizin değerleriyle yoğrulmuş çok önemli bir program, çok önemli bir yapım. Hay, Allah'ın isimlerinden biri. Hak da Allah'ın isimlerinden biri. Biz kendi medeniyet değerlerimizle ilgili kavramlarımıza ne kadar çok sahip çıkarsak, örneğin şaşırdığımız zaman Hay Allah deriz. Bazen çeşitli konuşmalarımızın ardından Hay Hak deriz. Küçük yaşlarda çocuklarımıza bu gibi kavramları, bu gibi söylemleri öğretmemiz onların bu şekilde medeniyet değerlerimizle yetişmelerine vesile olacaktır."

Bu yapımların Türk milletinin değerlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını söyleyen Erbaş, "Bütün anne babaları buradan hem sinema filmimizi hem de dizi filmlerimizin bütün bölümlerini seyrettirmelerinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ve böyle bir çağrıda bulunuyorum. Bizim medeniyet değerlerimizin çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi lazım. İşte bu yapımlar da onlara bu değerleri öğretmek için bir fırsattır, bir vesiledir." dedi.

"Pedagog ve içerik ekiplerinin katkılarıyla her yönüyle güvenli bir yapım"

TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat Kılıç, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ve filmin yapımcısı İsa Doğmuş da gösterimde filmle ilgili konuştu.

Kılıç, Karagöz ve Hacivat'ın gölge oyunundan animasyon sinemasına taşınmasının önemine işaret ederek, diziden sinema filmine uzanan sürecin çocuklar için yeni bir deneyim sunduğunu söyledi.

Faruk Güven, TRT ortak yapımı filmlerin Türk sinemasında önemli bir yer edindiğini belirterek, "Hay Hak Karagöz Hacivat" ile sinemaseverleri eğlenceli bir yolculuğa davet ettiklerini dile getirdi.

Yapımcı İsa Doğmuş ise yaklaşık 1,5 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan filmin, pedagog ve içerik ekiplerinin katkılarıyla her yönüyle güvenli bir yapım olarak hazırlandığını bildirdi.

Geleneksel gölge oyunu Karagöz ve Hacivat'ı modern animasyonla beyaz perdeye taşıyan film, 18 Nisan'da vizyona girecek.

Geleneksel Türk mizahını çağdaş bir anlatımla yorumlayan yapım, karakterlerin özgün dili ve eğlenceli hikayesiyle hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyor.