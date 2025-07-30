Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim'in Mesajlarına Bugün Daha Fazla İhtiyacımız Var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ihtiva ettiği mesajlara, o gün insanlık ne kadar muhtaçsa bugün ondan daha fazla muhtaç. Kıyamete kadar da bu ihtiyaç devam edecek." dedi.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "1500. Mevlid-i Nebi Yılı STK Temsilcileri İstişare ve Müzakere Toplantısı"na katıldı.

Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderilişinin 1500. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini belirterek, "Rabb'im hayırlı, mübarek eylesin. Şimdiden en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı, idrak etmeyi, onun insanlığa kazandırdığı değerleri, insanlığa ulaştırmayı yurt içinde ve dışında her vesileyle bunu gerçekleştirmeyi Rabb'im bizlere nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın Hz. Muhammed'in kazandırdığı değerlere, geçmiş asırlara göre daha çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu da Peygamber Efendimizin evrenselliğinin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor ve ortaya koyuyor. Cenabıhakk'ın, Peygamber Efendimize nasip etmiş olduğu en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ihtiva ettiği mesajlara, o gün insanlık ne kadar muhtaçsa bugün ondan daha fazla muhtaç. Kıyamete kadar da bu ihtiyaç devam edecek."

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları İbrahim Hilmi Karslı, Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.