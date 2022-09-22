Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır" Güncel Haberler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sergiyi gezmesi ve fotoğraflar hakkında konuşması Sergilenen resimler Sergiyi gezemeye gelen vatandaşlar ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YHT Ankara Gar... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sergiyi gezmesi ve fotoğraflar hakkında konuşması Sergilenen resimler Sergiyi gezemeye gelen vatandaşlar ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YHT Ankara Gar Sergi Salonu'nda "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisi açılış programında konuştu. (2) Güncel Kaynak: AA / Müjdat Genç Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Ankara Güncel Haberler

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