Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır"
Güncel Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sergiyi gezmesi ve fotoğraflar hakkında konuşması Sergilenen resimler Sergiyi gezemeye gelen vatandaşlar ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YHT Ankara Gar...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sergiyi gezmesi ve fotoğraflar hakkında konuşması
Sergilenen resimler
Sergiyi gezemeye gelen vatandaşlar ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YHT Ankara Gar Sergi Salonu'nda "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisi açılış programında konuştu. (2)
Kaynak: AA / Müjdat Genç - Güncel