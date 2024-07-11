Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam alimlerinin bilimsel faaliyetlerin temelini oluşturduğunu görmek için Fuat Sezgin Müzesi'ne gidin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamiyet ile bilimin ilişkisine dikkati çekerek, "Bugün batılıların üzerine oturmuş olduğu bilimsel faaliyetlerin neredeyse tamamının temeli İslam alimlerine dayanıyor, inanmayanlar gitsinler İstanbul'da Fuat Sezgin Müzesi'ni görsünler. Fuat Sezgin hocamız ömrünü vererek Almanya'da Frankfurt'ta 17 ciltlik Arap-İslam araştırmalarının sadece isimlerini tespit etti,17 cilt... Onun için burada kaybettiğimiz 200 yılın telafisini yapacağız inşallah." dedi.

Erbaş, hayırsever Erturhan ailesi tarafından 15 Temmuz Mahallesinde yaptırılan anaokulu ve ilkokulunun açılış törenindeki konuşmasında, hayırlı iş için kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslam medeniyetinin ilme ve bilime büyük önem verdiğini anlatan Erbaş, geçmişte çok önemli sayıda alim ve bilim adamının insanlık için farklı dallarda önemli hizmetler verdiğini ifade etti.

Müslüman için ilmin önemine ve gerekliliğine dikkati çeken Erbaş, her bir Müslümanın öğrenmek ve araştırmak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

İslamiyet ile bilimin yakın ilişkisine değinen Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihimize bakalım, bu medeniyetin mensuplarının kaleme, kitaba, kütüphaneye, araştırmaya, incelemeye önem verdiği asırlarda hep dünyaya yön vermişiz. 7. asırdan 17. asra kadar tam 10 asır. Bizim alimlerimiz okullarda, medreselerde yetişen alimlerimiz gök cisimleriyle ilgili çalışmalar yaparken yıldızların, güneşin, güneşin etrafındaki diğer gezegenlerin hal ve hareketleriyle ilgili çalışmalar yaparken batıdan 'sen nasıl dünya döner dersin' diye engizisyon mahkemelerine çarptırılıyordu ilim adamları. Ne zaman? 1600 yılında, halbuki bizim 7,8,9 ve 10'uncu yüzyıllarda yetişen alimlerimizin o gün ortaya koymuş olduğu bilim 17'nci yüzyıldan sonra batının ithal ettiği, üzerine koyarak bugünlere getirdiği o ilmi çalışmaların temeli oluşturuyor."

"200 yılın telafisini yapacağız inşallah"

İslam Medeniyetinin ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bugün batılıların üzerine oturmuş olduğu bilimsel faaliyetlerin neredeyse tamamının temeli İslam alimlerine dayanıyor, inanmayanlar gitsinler İstanbul'da Fuat Sezgin Müzesi'ni görsünler. Fuat Sezgin hocamız ömrünü vererek Almanya'da Frankfurt'ta 17 ciltlik Arap İslam araştırmalarının sadece isimlerini tespit etti, 17 cilt... Onun için burada kaybettiğimiz 200 yılın telafisini yapacağız inşallah." dedi.

Kur'an, tefsir, hadis, kelam ve fıkıh ilmi kadar matematik, kimya ve fiziğin de önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Kur'an ilimleri ne kadar İslami ve dini ise tefsir, hadis, fıkıh, kelam ne kadar dini ise fizik, matematik, kimya, tıp, tarih, coğrafya da o kadar dini ilimdir. Bizim ilim tasnifimiz böyle, dini ilim din dışı ilim diye bir şey yok. O yüzden anaokulundan başlayarak çocuklarımızı medeniyetimizin bize miras bıraktığı o ilmi disiplin içerisinde çocuklarımızı yetiştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentte eğitim alanında yapılan yatırımların detayına değindi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çeber, "Erturhan ailesinin kentimize kazandırdığı bu eser için kendilerine yürekten teşekkür ederim. Burada geleceğimizi mimarı olan binlerce çocuğumuz inşallah eğitim görecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte ailelerin hayır işinde birbiriyle adeta yarıştığını ifade ederek, "Bu muazzam eseri kentimize kazandıranlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada pırıl pırıl gençler yetişecek. Geleceğimiz onlara emanet." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Erbaş ve diğer protokol üyeleri okulun açılışını gerçekleştirip, eğitim yuvasını gezdi.

Programa Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Erturhan ailesi ve diğer ilgililer katıldı.