Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya İslam'ın adaletine, mazlumun yanında yer alma anlayışına ve iyiliğin yayılmasına muhtaç

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünya İslam'ın adaletine muhtaç, dünya İslam'ın zalimin karşısında mazlumun yanında yer alma anlayışına muhtaç ve dünya yeryüzündeki iyiliğin yayılması çalışmalarına muhtaç." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Değerler Eğitimi" programı dolayısıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen gençlerle 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Erbaş, buradaki konuşmasında, İslam'ın insanlar için en büyük nimet olduğunu söyleyerek, "Dünya İslam'ın adaletine muhtaç, dünya İslam'ın zalimin karşısında mazlumun yanında yer alma anlayışına muhtaç ve dünya yeryüzündeki iyiliğin yayılması çalışmalarına muhtaç." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'de hep iyiliğe davet olduğuna ve iyilerin övüldüğüne işaret eden Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah muhsinleri sever' ayetikerimesi çok yer alıyor. Bizim amacımız ırkı, inancı, mezhebi, dili ne olursa olsun insanlara iyiliği götürmek ve iyi bir Müslüman olarak yaşamaktır. Siz şimdi gurbette yaşıyorsunuz, gayrimüslim arkadaşlarınız, komşularınız var. İslam'ın dışında farklı farklı inançlara sahip olabilirler ya da hiçbir şeye inanmayan olabilirler. Sizler İslam'ı öyle yaşayacak ve güzel temsil edeceksiniz ki o insanlar sizin sayenizde İslam'a heves edecekler, ısınacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş, Hazreti Peygamber'in tüm insanlara güzel ahlakı tavsiye ettiğini dile getirerek, "Kur'an-ı Kerim'de Rabb'imiz, Peygamber Efendimizi, 'Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin' diye tanıtıyor. O zaman biz de Peygamber Efendimizin yolunda sözlerimizin doğruluğuyla, yalandan uzak durarak, dürüst olarak, sözümüzde durarak, üzerimizde olan emanetlere riayet ederek en güzel ahlakın temsilcileri olmak zorundayız." dedi.

Öğrencilere, değerler eğitiminden daha çok istifade etmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Yaşadığınız ülkelere döndüğünüzde, ailelerinizle buluştuğunuz zaman onlara buradan aldıklarınızı anlatınız. Gezdiğiniz, gördüğünüz yerleri arkadaşlarınızla paylaşın." ifadelerini kullandı.

Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan gelen öğrencilerin katıldığı Değerler Eğitimi programında, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi ile sosyal ve kültürel faaliyetler yer alıyor.