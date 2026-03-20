Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde Ramazan Bayramı hutbesini irat ederek bayramın anlamını ve toplumsal sorumlulukları vurguladı. Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

Arpaguş, hutbesine bayram namazı için camide bulunanların bayramlarını tebrik ederek başladı.

Ramazan Bayramı'nın imanda sebat eden müminlerin, elinden ve dilinden emin olunan Müslümanların, barışın, kardeşliğin, huzur ve esenliğin bayramı olduğunu dile getiren Arpaguş, "Bu bayram, yeryüzünü ifsat edenlerin değil, ıslah edenlerin, salaha ve felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram, cana kıyanların, kan akıtanların ve korku salanların değil, hayat verenlerin, huzur verenlerin bayramıdır. Bu bayram yoksula, yetime, kimsesize ve çaresize karşı sorumluluk hissetmenin, imkanımız yoksa bile tebessüm etmenin, sadakanın, zekatın, fitrenin, infakın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın bayramıdır. Bu bayram, başkalarını aç bırakarak doyanlara, başkalarını yok sayarak var olanlara karşı hakka, hakikate, adalete, ahlaka ve fazilete çağıranların bayramıdır." diye konuştu.

Arpaguş, Kudüs'ün kuşatıldığını, Mescid-i Aksa'nın mahzun olduğunu, Gazze'nin hapsedildiğini, bu nedenle dünya Müslümanlarının gerçek bir bayrama hasret kaldığını anlattı.

Bütün dünyanın Gazze'de yaşanan soykırıma seyirci kaldığına dikkati çeken Arpaguş, şunları kaydetti:

"Çocuklar, yaşlılar, kadınlar tepelerine yağan bombalar altında. Bütün dünya bu soykırıma seyirci. Afrika, hem açlığın ve susuzluğun pençesinde hem de iç çatışmaların, baskının ve zulmün altında inlemeye devam ediyor. Asya'da sahipsiz Müslüman kardeşlerimiz her gün ölümle yüzleşiyor. Bağdat'ta, Şam'da, Kerkük'te, Musul'da, Tahran'da bombalar patlıyor, canlar yok oluyor, yürekler parçalanıyor. Evet, kalbimiz mahzun. Zira biz bayram yaparken, İslam diyarlarında yerlerinden yurtlarından edilmiş, ölüm korkusuyla evlerini terk etmiş insanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, mülteciler ve kimsesizler var. Yüreklerin en ağır yükü olan küslüklere bugün artık son verelim. Düşmanlıkları unutalım. İnsanlık coğrafyasının cümle mazlumlarına ve mağdurlarına, darda ve zorda olan kardeşlerimize dua edelim."

Süleymaniye Camisi'nde kılınan bayram namazına İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Arpaguş ile Vali Gül, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
