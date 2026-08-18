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Diyanet ve Suriye Vakıflar Bakanından Ankara'da Görüşme

Diyanet ve Suriye Vakıflar Bakanından Ankara'da Görüşme
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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu el-Hayr Şukri ve heyetini kabul etti. Görüşmede, karşılıklı iyi niyet ve iş birliği mesajları verilirken, Şukri, Arpaguş'u görevi dolayısıyla tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu el-Hayr Şukri ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu el-Hayr Şukri ve beraberindeki heyet ile Başkanlıkta bir araya geldi.

Arpaguş, ziyaretinden dolayı Şukri'ye teşekkür etti.

Şukri ise Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanması dolayısıyla Arpaguş'u tebrik ederek, başarılar diledi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de yer aldı.

Kaynak: AA
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