Şehitlik ve Gazilik, En Yüce Mertebe

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Şehitlik ve gazilik yalnızca bir ünvan değildir, adanmışlığın en büyük sembolüdür, insanın bu dünyada ulaşabileceği en yüce mertebe ve mübarek bir makamdır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlığın yerleşkesinde düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Arpaguş, birlikte edilen duaların kardeşliğin bir yansıması, gönül bağının nişanesi olduğunu belirtti.

Arpaguş, iftar sofrasının bereketinin yalnızca paylaşılan ekmekte, içilen suda ya da edilen dualarda değil, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin hatıralarında, mukaddesat için bedenlerini siper eden kahraman gazilerin onurlu mücadelesinde ve onları yetiştiren ailelerin her türlü fedakarlığında anlam bulduğunu anlattı.

"Şehitlik ve gazilik yalnızca bir ünvan değildir, adanmışlığın en büyük sembolüdür, insanın bu dünyada ulaşabileceği en yüce mertebe ve mübarek bir makamdır." değerlendirmesinde bulunan Arpaguş, "Bizler, bugün bu gök kubbe altında huzur içinde yaşayabiliyorsak, aynı vatan ve bayrak etrafında kenetlenebiliyorsak, aynı inanç ve ideallerle geleceğe umutla yürüyebiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların emanetini onurla taşıyan siz kıymetli ailelerine borçluyuz." ifadelerini kullandı."

Şehitliğin ve gaziliğin bu dünyada ve ahirette bir insanın ulaşabileceği en büyük onur olduğunu vurgulayan Arpaguş, şehit ve gazi ailelerinin hürmetin, saygının ve vefanın en iyisine layık olduğunu kaydetti.

"Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bunu bilemezsiniz." ayetini okuyan Arpaguş, şehitlik makamının ölümün ötesinde bir anlam taşıdığını belirterek, Hazreti Muhammed'in şehitlik mertebesine verdiği öneme dikkati çekti."

"Toprağı sıksak şehit fışkıracak bir vatanda yaşıyoruz"

Arpaguş, bir gecede devletlerin yıkıldığını, toplumların paramparça olduğunu, insanların vatansız kaldığını anımsatarak, "Böylesi acıların egemen olduğu bir dünyada, kendi değerlerimizle var olabilmek ve ayakta kalabilmek, ancak şehitlerimizin, gazilerimizin emanetlerine ve onların uğruna şehit oldukları değerlerimize sımsıkı sarılmakla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın yedinci kıtasına dikkati çeken Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bizler şairin bu dizelerinde dile getirdiği gibi şehitler yurdu bir vatanda yaşıyoruz. Toprağı sıksak şehit fışkıracak bir vatanda yaşıyoruz. O vatanın sakinleriyiz. Bunun için şehitlerimize ve gazilerimize gönülden, kalpten minnet ve şükran borçluyuz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, bir milletin büyüklüğü, kazandığı zaferlerle değil, şehitlerine ve gazilerine gösterdiği vefa ile ölçülür. Vefa da onların emanetlerine sahip çıkmak, uğruna mücadele ettikleri değerleri yaşamak ve yaşatmakla olur. Dolayısıyla çocuklarımıza ve gençlerimize bu bilinci aşılamak, hepimizin ortak derdi, acısı ve görevi olmalıdır."