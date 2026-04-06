Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Hacı adaylarımızın ibadetlerini rükün, farz, vacip gibi açılardan her yönüyle usulüne uygun, tam ve eksiksiz bir şekilde yapıp yapmadıklarını titizlikle takip etmeliyiz. Hiçbir kardeşimizin, 'acaba ibadetim tam oldu mu' diye bir tereddüt yaşamasına asla fırsat vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen 2026 Yılı Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Arpaguş, haccın, tesiri bütün bir ömre yayılan mübarek bir sefer, kulun Rabbine yöneldiği bir öze dönüş yolculuğu, geçmişin muhasebe edildiği, tövbe, azim ve kararlılıkla geleceğin inşa edildiği bir yenilenme ve yeniden dirilme fırsatı olduğunu belirtti.

Dünyalık ne varsa geride bırakıp çıkılan bu kutlu yolculuğun, içinde barındırdığı birçok hikmet, güzellik ve manevi hazlarla inananlara derin bir kulluk bilinci kazandırdığına işaret eden Arpaguş, hac ibadetinin insanı kendiyle, kalbiyle, nefsiyle, hayatıyla yüzleştirdiğinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, şunları kaydetti:

"Hac ibadeti, aynı zamanda ümmetin iman ve tevhit ekseninde buluştuğu bir kardeşlik ve vahdet şölenidir. Dil, renk, ırk ve statü farklılıklarının ortadan kalktığı bu yolculukta tebarüz eden kardeşlik manzarası, müminlerde güçlü bir ümmet şuuru meydana getirmektedir. Bu yönüyle hac yolculuğu, bir yolculuktan daha fazlasıdır. Ancak, bu kutlu yolculukta amaca ulaşabilmek, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmek, yolculuğun manevi hazzını bütün boyutlarıyla yaşayabilmek ve hayata yeni ufuklar ve güzellikler katabilmek için zihnen, kalben ve fiilen hazır olmak gerekir."

"Milletimize hizmet ve rehberlik edeceğiz"

Arpaguş, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca hacı adayının, yılların hasretini, özlemini ve umutların en saf halini kalbinde taşıyarak hacca hazırlandığını belirtti.

Hac vazifesini yerine getirecek vatandaşlara rehberlik edeceklerini aktaran Arpaguş, on binlerce vatandaşın büyük bir aşkla hazırlandığı bu kutlu yolculukta, onlara rehberlik edecek olmanın heyecanını taşıdıklarını kaydetti.

Her vatandaşı, İslam'ın doğduğu topraklara ulaştırma gayretinde olacaklarını vurgulayan Arpaguş, "Onları Beytullah'la, Arafat'la, Müzdelife'yle, Ravza'yla buluşturacağız. Heyecanlı ve meşakkatli bir yolculuk süresince milletimize hizmet ve rehberlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, hac organizasyonunun Diyanet İşleri Başkanlığının Türk milletine sunduğu müstesna hizmetlerden bir tanesi olduğunun altını çizdi.

Hac organizasyonunun, insanları sadece bir ülkeden diğerine, bir mekandan öbürüne taşımaktan ibaret olmadığını vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Burada asıl hedef, gönülleri Allah'a yaklaştırmak, ibadet şuurunu derinleştirmek ve ümmet bilincini pekiştirmektir. Bununla birlikte hac hizmetleri, teşkilatımızın hem kurumsal itibarını hem de milletimizin güven duygusunu güçlendirme noktasında da büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla hac organizasyonunda görev almak, özünde ciddi bir disiplin, sabır, samimiyet, ilim ve ihlas barındıran büyük bir sorumluluğu üstlenmek demektir."

"Güçlü bir ekip çalışması gerekiyor"

Hac organizasyonunun güçlü bir ekip çalışması gerektirdiğine işaret eden Arpaguş, saygı, sevgi, anlayış ve işbirliği içinde hareket eden bir ekibin, bütün hacılara güven telkin edeceğini belirtti.

Güven ortamının, hizmet kalitesini doğrudan artıracağının altını çizen Arpaguş, "Ekip üyeleri arasında kurulan güçlü bağlar, bu zorlu sürecin daha kolay geçmesini ve hizmetlerin daha verimli, bereketli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekip içinde uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmanın ise kafile başkanlarının en öncelikli görevi olduğunu vurgulayan Arpaguş, başkanlardan, gerek hac idare merkezindeki yetkililerle gerekse grup hocaları, irşat görevlileri ve diğer ilgili personel ile sürekli irtibat halinde olmalarını istedi.

Hac yolculuğunun, vatandaşları dini konularda aydınlatma hususunda bulunmaz bir fırsat olduğunu aktaran Arpaguş, maneviyatın doruğa ulaştığı bu yolculuğun adeta seferberlik ruhuyla bir eğitim sürecine dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

"Gayemiz, bu kutlu yolculuğa dair güzel izler bırakabilmek"

Yormadan, usandırmadan, nebevi metodun bütün ilkelerine ve inceliklerine riayet ederek hac süresinin tamamını tebliğ ve irşat için fırsata çevirebileceklerini belirten Arpaguş, şunları ifade etti:

"Unutmayalım ki bu organizasyonda en temel gayemiz, Rahman'ın misafirlerine hizmet ederek Rabbimizin rızasını kazanmak ve hacılarımızın gönüllerinde bu kutlu yolculuğa dair güzel izler bırakabilmektir. En önemli görevimiz, hacı adaylarımızın ibadetlerini doğru, huzurlu ve güvenli şekilde yerine getirmelerini temin etmektir. Onların karşılaşabileceği zorlukları en aza indirmek, ihtiyaçlarını zamanında karşılamak ve ibadetlerini kolaylaştırmaktır. En büyük gayretimiz ise yorulmadan, yılmadan, şikayet etmeden çalışmak ve bu yolculuğun her anını vatandaşlarımızın ibadet bilincini artırmak için değerlendirmek olmalıdır. Bu noktada, hacı adaylarımızın ibadetlerini rükün, farz, vacip gibi açılardan her yönüyle usulüne uygun, tam ve eksiksiz bir şekilde yapıp yapmadıklarını titizlikle takip etmeliyiz. Hiçbir kardeşimizin, 'acaba ibadetim tam oldu mu' diye bir tereddüt yaşamasına asla fırsat vermemeliyiz. Bu itibarla her birinizin, ilmen, fikren, zihnen ve kalben bu hizmete çok iyi hazırlanmanız gerekir."