Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Malatya'da cami açılışında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Allah daha nice ibadethaneleri, menzilleri, mekanları yapmayı, imar etmeyi ve ayağa kaldırmayı bizlere, milletimize nasip eylesin. Bir ve beraber olduğumuz, birlik ve beraberliğimizle kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz her an inşallah daha büyük, daha iri, daha da güçlü olacağız." dedi.

Arpaguş, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Mahallesi'nde hayırseverlerce yaptırılan Kubbetüs Sahra Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kutlu bir gece olan Miraç Kandili'nden sonra güzel bir cuma sabahında miracın mekanı olan Kubbetüs Sahra'nın adını taşıyan güzel bir hayır hizmetinin açılışında bir arada olduklarını söyledi.

Yaşanan "asrın felaketi"nden sonra bir ve beraber olarak yaraları sarmaya, şehirleri imar etmeye, ibadethaneleri yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildiren Arpaguş, daha güzel günlere ulaşmak için Cenabıhakk'a dua ve niyazda bulunduklarını dile getirdi.

Hayırseverlerden Ilıcak ailesini tebrik eden Arpaguş, şöyle konuştu:

"Cenabıhak yapmış oldukları bu ibadethane ve daha yapmış oldukları birçok hayrı kendilerine sadaka-i cariye eylesin. Kıyamete kadar amel defterlerini açık eylesin inşallah. Tabi Cenabıhak Kur'an-ı Kerim'de müminlere yeryüzünün imarı vazifesini de vermiştir. Biz şehirlerimizi kendi inancımıza ve kültürümüze göre dizayn etmek, ibadethanelerimizi küçük yaştaki çocuklarımızın Kur'an kurslarından yetişkin insanlarımıza hizmet verecek kurslarımıza kadar manevi mekanlarla da donatmakla memuruz."

"Bu tür hizmetlere elimizden geldiğince destek olmaya gayret edeceğiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman bu tür hizmetlere ellerinden geldiğince destek vermeye gayret edeceklerini ama burada en büyük payın hayır sahiplerinde olduğunu vurgulayan Arpaguş, sözlerini şu dualarla tamamladı:

"Allah onlardan razı olsun. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmaksızın şehrimizin imarında, ibadethanelerimizin ayağa kaldırılmasında son derece fedakarane çalışmalar yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Allah emeklerini zayi etmesin, karşılığını katbekat kendilerine nasip eylesin. Nesillerini, kendilerinden gelecek nesilleri de bu hayır ve güzel işlere devam edecek bilinç ve duyguda inşallah onlara hayırlı evlatlar eylesin. Bu ibadethanenin cemaati bol olsun inşallah, içerisinde yapılan dualar Hak katında makbul olsun.

Vardığımız secdelerde inşallah Cenabıhakk'a kurbiyet ve yakınlık hasıl olsun. İnşallah Allah daha nice ibadethaneleri, menzilleri, mekanları yapmayı, imar etmeyi ve ayağa kaldırmayı bizlere, milletimize nasip eylesin. Bir ve beraber olduğumuz, birlik ve beraberliğimizle kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz her an inşallah daha büyük, daha iri, daha da güçlü olacağız. Cenabıhak bizleri inşallah bu cennet vatanda ilelebet, dini mübini İslam üzere payidar eylesin. Camimiz hayırlı, dualarımız makbul, cuma günümüz mübarek olsun."

Vali Seddar Yavuz da 20 il valisiyle görüştüklerini ve kendilerinden "Depremin ardından siz de iliniz adına şehrimizde bir cami yapın" diye istirhamda bulunduklarını ifade ederek, Kocaeli Valiliğinin bugün Müftülüğün hesabına Sürgü Camisi için ilk bağışı gönderdiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırsever Salim Ilıcak da emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından yaklaşık 2 bin kişinin ibadet edebileceği caminin açılış kurdelesi kesildi.