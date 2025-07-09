Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

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Ali Erbaş, Maveraünnehir Yaz Seminerleri kapsamında Türk devletlerinden gelen doktora seviyesindeki akademisyen ve öğrencileri kabul ederek Türkiye'nin eğitim alanındaki katkılarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Düşünce Enstitüsünün "Maveraünnehir Yaz Seminerleri" programı kapsamında Türk devletlerinden Ankara'ya gelen doktora seviyesindeki akademisyen ve öğrencileri kabul etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabul, Erbaş'ın makamında gerçekleştirildi.

İslam Düşünce Enstitüsünün "Maveraünnehir Yaz Seminerleri" programı kapsamında Türk devletlerinden gelen doktora seviyesindeki akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyeti duyduğunu belirten Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 112 ülkeden öğrencisi olduğunu, onları burada burslu öğrenci olarak okuttuklarını anlattı.

Türkiye'nin geçmişinden gelen büyük bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin birikimini sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki hem gönül coğrafyamızda hem dünyanın neresinde ihtiyaç varsa oralarla da paylaşmaya gayret ediyoruz. Sadece hayır hizmetler değil, eğitim konusunda da bu paylaşımı yapmak zorundayız. Çünkü Türkiye geçmişte nasıl bütün İslam aleminin ve ümmetin merkez noktası olduysa bugün de o merkezi nokta olma özelliğimizi devam ettirmeye gayret ediyoruz. Cenabıhak bu gayretten bizi mahrum bırakmasın inşallah. Bu bizim için bir cihattır."

Erbaş, ilmi hizmetlerin yaygınlaştırılması ve paylaşımı noktasında daha çok çalışılması gerektiğini ifade ederek, bilginin olmadığı yerde cehaletin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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