Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, okuyucular seminerine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlık, Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren 41 öğrencinin yer aldığı "Okuyucular Semineri" kapanış programına katıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fatih İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Başkan Erbaş, yarışmalarda başarı gösteren öğrencilerin gelecekte Diyanet İşleri Başkanlığının önemli alanlarında görev alabileceklerini belirtti.

Erbaş, programı çok önemsediğini vurgulayarak, "İmam hatip liselerinde eğer çocuklarımızı, gençlerimizi keşfeder, onları Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumaya, dini musikiyi daha iyi icra etmeye yönlendirirsek hepimiz kazançlı olacağız. Ülkemizde 2 milyona yakın imam hatip öğrencimiz var. Onların her biri bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

İmam hatip liseleri arasında her yıl Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları yapıldığını hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti;

"Ben bu yarışmalar için her zaman şu ayet-i kerimeyi hatırlarım; 'Hayırda yarışanlar var ya işte Allah'a en yakın olanlar onlardır.' Buradaki yarış Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okuyayım amaçlı olursa Allah indinde en makbul olan yarışma işte budur."

Öğrencilerin ilahiler seslendirdiği programa, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Milli Eğitim Bakanlığından yöneticiler de katıldı.