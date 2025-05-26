Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de Hac Hizmetlerini İnceledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de Hac Hizmetlerini İnceledi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'deki hac hizmetlerini değerlendirmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. Erbaş, hacıların memnuniyetle Mekke'ye döndüğünü ve hizmetlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'de yürütülen hac hizmetlerini yerinde inceledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, hac ibadetini yerine getirmek üzere Medine'ye gelen vatandaşlara yönelik hizmetleri değerlendirmek amacıyla Medine'ye gitti.

Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığını ve Medine Bölge Merkezi'ni ziyaret eden Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.???????

Erbaş, burada yaptığı değerlendirmede, şu ana kadar 35 bine yakın hacının Medine'ye gelip burada vazifelerini yapıp Mekke'ye döndüğünü belirterek, "2 bin kadar hacımız şu anda burada. 1800 kadar hacımız da inşallah Medine'ye gelecekler ve burada ziyaretlerini yapıp 5 gün boyunca Mescid-i Nebevi'de ibadetlerini yapıp Mekke'ye dönecekler." ifadelerini kullandı.

Ekiplerde tecrübeli görevlilerin yer aldığını aktaran Erbaş, bu kişilerin gece gündüz titizlikle yürüttükleri çalışmalar sayesinde hacıların herhangi bir sorun yaşamadan ve memnuniyetle Mekke'ye gittiğini kaydetti.

Erbaş, hac ibadetinin ardından yaklaşık 15 bin kişinin yeniden Medine'ye gelerek, 5 gün boyunca ibadet ve ziyaretlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döneceğini bildirdi.

Ali Erbaş'a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir de eşlik etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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