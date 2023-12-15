Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik işgalini ve soykırımını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik işgalini ve Gazze'de uyguladığı soykırımı kınayarak, bu durumu tarihin kara bir lekesi olarak nitelendirdi. Erbaş, Taksim Camii'nde düzenlenen serginin insanlık adına önemli bir yara olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, " İsrail'in Filistin halkına ait toprakları sistemli bir şekilde işgal etmesi ve Gazze'de uyguladığı soykırım tarihe kara bir leke olarak ve en büyük terör faaliyeti olarak geçti. Bunu tarih kaydetti." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Dünya Çizerler Birliği ve Filistin'e Destek Platformu tarafından Taksim Camii fuayesinde düzenlenen "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin Sergisi"nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, İsrail'in saldırılarına karşı sesini çıkarmayanların içinde bulundukları durumun çizimlerle anlatıldığı sergideki her bir eserin kıymetli olduğunu söyledi.

Bu serginin insanlık adına değerli olan ne varsa çiğneyip kötülükleri savunan bir ahlaki kirlenmişliği, bir insani yoksulluğu sanatsal ögelerle ortaya koyduğunu aktaran Erbaş, şunları söyledi:

"Özgür Filistin sergisi yıllardır dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramının unutulmaması ve unutturulmaması adına da ayrıca bir ehemmiyet taşımaktadır. Nasıl olur da insanlık değerleri bu kadar aşağılanabilir? Nasıl olur da bu denli bir soykırım tüm dünyanın gözleri önünde alenen gerçekleştirilebilir? Bu akıllara ziyan şiddete karşı uluslararası bir sessizlik nasıl olur da mümkün olabilir? İnsanlığın kalbine açılmış ölümcül yara nasıl olur da görmezden gelinebilir? Bu serginin bana göre asıl önemi de buradan insanlık adına son derece vahim bir yaraya dokunuyor olmasından kaynaklanmaktadır."

Erbaş, açılan serginin Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesinin tercümanı olacağına inandığını dile getirdi.

"İslam ülkeleri bir araya gelerek ortak bir tavırla yeterince tepki veremedik"

İsrail'in saldırılarına İslam ülkelerinin ortak bir tavır gösteremediğini kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam ülkeleri bir araya gelerek ortak bir tavırla yeterince tepki veremedik. İslam'a karşı her türlü eyleme hoşgörü ve özgürlük gözüyle bakan batılı ülkeler ise yıllardır sistemli bir şekilde soykırıma maruz bırakılan Filistinlilerin asil direnişlerini, haklı özgürlük davalarını terörizm olarak gördü. İsrail'in Filistin halkına ait toprakları sistemli bir şekilde işgal etmesi ve Gazze'de uyguladığı soykırım tarihe kara bir leke olarak ve en büyük terör faaliyeti olarak geçti. Bunu tarih kaydetti. Burada sergilenen eserler pek tabii sadece bir etkinlikte yer almaları için üretilmediler. Sanatçılar Filistin'de yaşanan katliama ve katliam karşısında dünyanın umursamazlığına tepkilerini çizgileriyle ifade ettiler. Bir bakıma insanlığın tükenişini, duyulan acıyı dile getiren sergideki eserler doğrudan hayatın kendisine, yaşanılan drama odaklanarak zalim bir devletin vahşetine tanıklık etmektedir."

Ali Erbaş, vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Konuşmaların ardından Erbaş, programa katılan sanatçılarla birlikte açılış kurdelesini keserek, sergiyi gezdi.