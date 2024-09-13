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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Eyüp Sultan Camisi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbaş, konuşmasında Mevlit Gecesi'ne değinerek, çocukların Peygamber Efendimizin değerleriyle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, sonrasında konuşma yaptı.

Konuşmasında, yarının Mevlit Gecesi olduğunu ifade eden Erbaş, "Bugün, mübarek cuma günü ve Mevlid-i Nebi gecesinin arifesindeyiz. Rabbimiz, bu geceyi milletimiz, bütün İslam alemi ve insanlık için, insanlığın uyanışına, hidayetine vesile kılsın." dedi.

Erbaş, "Hak geldi batıl zail oldu" ayet-i kerimesini anımsatarak, "Kıyamete kadar eğer hakkın yanında yer alırsak, hakkın sesini yükseltmeye çalışırsak batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. O yüzden Rabbimiz, 'Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin.' buyuruyor. Yeter ki biz hakkı tutup kaldıralım, batılın karşısında olalım." diye konuştu.

"Çocuklarımızı Peygamberimizin insanlığa kazandırdığı değerlerle yetiştirelim"

Müslümanın ibadetlerini ihmal etmeden inancı doğrultusunda yaşaması gerektiğini belirten Erbaş, "İnandığımız gibi yaşamazsak, yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. Çocuklarımızı, Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerlerle yetiştirelim. Onların karakter inşasını, Efendimizin şahitliği, müjdeciliği, uyarıcılığı, daveti, kandil oluşu, etrafını aydınlatması şeklindeki vasıflarının özelliklerini hem kendimiz hem çocuklarımızla yaşayarak, üstlenerek hayatımızı geçirmeye çalışalım." ifadelerini kullandı.

Erbaş, konuşmasının ardından dua etti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Eyüp Sultan Ali Erbaş Güncel

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