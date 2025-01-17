Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Yozgat'ta Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi ve hafızlığın önemine vurgu yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Akbulut, merkez-taşra buluşmaları kapsamında Yozgat İl Müftülüğüne bağlı TOKİ Köy Evi ve Hüzn-i Baba Kur'an kurslarında bulunan çocuklarla bir araya geldi.
Kurstaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Akbulut, İl Müftüsü Ali Gülden'den kurslar hakkında bilgi aldı.
Tarihi Başçavuşzade Camisini ve bölge yatılı Kur'an kursunu da ziyaret eden Akbulut, hafızlarla bir araya geldi.
Akbulut, hafızlığın ve Kur'an-ı Kerimi okuyup anlamanın önemine değindi.