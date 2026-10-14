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Diyanet Başkanı Arpaguş, 20 yıl İstanbul müftüsü Kaya için taziye mesajı yayımladı

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, eski İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Arpaguş, 20 yıl İstanbul Müftülüğü görevini sürdüren Kaya için rahmet, ailesine ve din hizmetleri camiasına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, eski İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Diyanet'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Müftülüğü görevini 20 yıl boyunca sürdüren, nezaketi ve İstanbul beyefendiliğiyle hafızalarda müstesna bir yer edinen muhterem hocamız Selahattin Kaya'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Din hizmetlerine uzun yıllar boyunca yaptığı kıymetli katkılarla hatırlanacak olan merhum hocamıza Cenabıallah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve din hizmetleri camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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