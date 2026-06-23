Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an eğitim merkezlerine 104 öğretmen alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki Kur'an eğitim merkezlerine 104 kadın ve erkek öğretmen alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 3 Temmuz'a kadar online olarak yapılabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan Kur'an eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 104 kadın ve erkek öğretmen alacak.
Başkanlığın açıklamasına göre, şartları taşıyan adaylar, 3 Temmuz'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir