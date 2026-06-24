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Arnavutköy'de evinde mahsur kalan diyaliz hastası itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Arnavutköy'de kapısı kilitli kalan diyaliz hastası İsmail Vatansever, itfaiye ekiplerince pencereden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de kapısı kilitli kaldığı için evinde mahsur kalan diyaliz hastası, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası İsmail Vatansever, dairesinin kapısı kilitli olduğu ve anahtarını bulamadığı için evinde mahsur kaldı.

Bunun üzerine Vatansever, pencereden seslenip çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pencerenin demir korkuluklarını sökerek içeri giren ekiplerin çalışması sonucu evden çıkarılan Vatansever, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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