Divriği'de Demir Madeni Ocağında Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesinde maden ocağında göçük altında kalan 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları 12 gündür sürüyor. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 12 gündür devam ediyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Madende beş ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Bölgede zaman zaman yaşanan toprak kaymaları nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
