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DİTİB imam hatipliğinden gelen Yusuf İncegeliş Yeniçağa Müftülüğünde göreve başladı

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Almanya Essen'deki DİTİB imam hatipliğinden Yeniçağa Müftülüğüne atanan Yusuf İncegeliş görevine başladı. İlçeye gelen İncegeliş, müftülük personelince karşılandı; din hizmetleri, cami ve Kur'an kursu hizmetlerinin koordinasyonunu sürdüreceklerini bildirdi.

Bolu'nun Yeniçağa Müftülüğüne atanan Yusuf İncegeliş görevine başladı.

Almanya'nın Essen Bölgesi'nde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Lünen Selimiye Camisi İmam Hatipliği görevinden, Yeniçağa Müftülüğüne atanan İncegeliş, ilçeye geldi.

Müftülük personeli tarafından karşılanan İncegeliş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncegeliş, ilçedeki din hizmetlerinin yürütülmesi, cami ve Kur'an Kursu hizmetlerinin koordinasyonu ile vatandaşlara yönelik dini ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesine devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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