(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK), Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, " Sözcü Tv'ye kayyum atanması demokrasiyi zedelemektedir. Türkiye'de demokrasi adına elde kalan ne varsa bir bir yok edilmektedir. Kamu yararını, halkın haber alma hakkını, gazetecilik mesleğini hedef alan uygulamalar hayata geçirilmektedir. Eleştirel haber yapan gazeteciler tutuklanmaktadır" denilerek ortak mücadele çağrısı yapıldı.

DİSK'ten Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de ekonomik sorunlar giderek ağırlaşırken işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, halkın geniş kesimlerinin dertlerini, taleplerini ekranlarına yansıtan bir kanala daha kayyum atandı. Geçen yıl TELE1'e kayyum atanmasının ardından bu yıl ise T24'e erişim engellenmiş, 14 Ekim'de ise Halk TV'nin yayını durdurulmuştu. Dün de Sözcü TV ile sozcu.com.tr'yi yayımlayan şirkete kayyum atanmıştır. Henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan mali ve ceza soruşturmaları gerekçe gösterilerek aktif olarak yayın yapan Sözcü TV'ye kayyum atanması demokrasiyi zedelemektedir. Kanal çalışanlarının mesleklerini yapması engellenmektedir. Demokrasi, halkın haber alma hakkı, gazeteciliğin varlığıyla ayakta durur ve gelişir. Türkiye'de demokrasi adına elde kalan ne varsa bir bir yok edilmektedir. Kamu yararını, halkın haber alma hakkını, gazetecilik mesleğini hedef alan uygulamalar hayata geçirilmektedir. Eleştirel haber yapan gazeteciler tutuklanmaktadır.

Basın özgürlüğü demokratik bir yaşamın güvencesidir. Sınırlandırılmamış gücün, denetlenemeyen bir yetkinin geldiği nokta ortadadır. Bu ülkeye, bu halka seçim sonuçlarının kabul edilmediği, medyada tek sesliliğin egemen olduğu, yargının siyasallaştığı antidemokratik bir düzen dayatılmaktadır. Hırsızlardan gönüllü iade beklerken sesini çıkaranın, itiraz edenin sabaha karşı kapısına dayanan bu düzende hiçbir hakkımız güvencede değildir. DİSK olarak tüm toplumu, işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, adalet ve demokrasi için ortak mücadeleyi büyütmeye, haber alma hakkımıza ve bu ülkeye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Özgür basın susturulamaz."

Kaynak: ANKA