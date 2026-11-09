Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Aliağa patlaması için taziye mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Aliağa patlaması için taziye mesajı yayımladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı. Çerkezoğlu, işçi ölümlerinin 'kaza değil cinayet' olduğunu belirterek facianın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Aliağa'da meydana gelen patlama nedeniyle yaşamını yitiren işçiler için taziye mesajı yayımladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşamını yitiren işçi kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor; enkaz altındaki işçilerin sağ salim kurtarılmasını umut ediyoruz. Önlenebilir olduğu halde önlenmeyen, göz göre göre gelen işçi ölümleri kaza değil cinayettir. Yaşanan facianın tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya 'Ev hanımıyım' deyip aylık gelirini açıkladı93

Fatma Betül "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor16

Bir dönemin efsanesi TikTok'ta milletten para dileniyor

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

Tatlıses'in eski eşinden yeni iş hamlesi! Rotayı değiştirdi
Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü

Ne altın ne dolar! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor

Hollywood'un efsanesi ne hale geldi! Bakımına servet gidiyor
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var22

MHP'nin ağır topundan, fon vurgunu çıkışı: Birden fazla...
Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

Sürpriz ziyaret! 10 Kasım öncesi Anıtkabir'e gelen isim şaşırttı