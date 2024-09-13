DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Mersin'de İşçilerle Buluştu

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Mersin'de düzenlenen "DİSK Çukurova Bölgesi Büyük İşçi Buluşması"na katıldı.

Çerkezoğlu, çevre illerden gelen işçilerle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandından Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki platformdan katılımcılara hitap eden Çerkezoğlu, "Diyarbakır ve Tekirdağ'daki kahredici acıları yüreklerinin en derininde hissettiklerini" söyledi.

Herkesin çalıştığını ve ürettiğini belirten Çerkezoğlu, "Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 85 milyon insanını, işçileri, emekçileri, işsizleri, emeklileri, kadınları, gençleri, çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki tercihler değişsin, yeter ki gelirde, vergide, ülkede adalet sağlansın." ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, ülkedeki ekonomi politikalarını ve Orta Vadeli Programı eleştirdi.

DİSK olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Adaletin olmadığı yerde ekmek, demokrasi, barış olmaz. O nedenle biz gelirde, vergide, ülkede adalet için mücadele veriyoruz. Buradan açık bir biçimde söylüyoruz; birkaç miting yapıp dağılacak değiliz. 2 yıldır yürüdüğümüz bu yol, bir mücadele sürecidir. Bu ülkede hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Asla teslim olmak yok. Biz ve DİSK varsa umut var. Umudu hep birlikte büyüteceğiz. O nedenle yan yana, omuz omuza olacağız."

Etkinliğe, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve işçiler katıldı.