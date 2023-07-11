Üye Girişi
Haberler

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler iş bıraktı

Güncel Haberler

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi, kadro talepleri için Türkiye genelinde örgütlü oldukları iş yerlerinde iş bırakma eylemi yaptı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi, kadro talepleri için Türkiye genelinde örgütlü oldukları iş yerlerinde iş bırakma eylemi yaptı. Mecidiyeköy'de de toplanan işçiler, basın açıklaması yaparak taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title